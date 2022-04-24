Для первых соревнований в сезоне у нас очень хороший результат.

Об этом сказала в воскресенье Trend тренер команды Азербайджана в групповых упражнениях Сияна Василева, комментируя итоги Кубка мира в Баку, передает Day.Az.

Отметим, что команда Азербайджана в групповых упражнениях на Кубке мира завоевала "серебро" в многоборье и "золото" в упражнении с пятью обручами.

"Конечно, я довольна результатом, это были наши первые соревнования в нынешнем году. Для первого старта - это очень хороший результат, будем работать дальше. Кубок, организован в родном Баку, и публика поддерживала нас невероятно. В многоборье девочки боролись и завоевали "серебро", а в финалах мы очень хотели - "золото", и я рада, что в одном из видов нам это удалось. Считаю, на турнирах не стоит оглядываться на регалии соперников, нужно концентрироваться на своей программе", - сказала тренер.

На Кубке мира в Баку команда Азербайджана представила две программы - упражнение с пятью обручами, а также композицию с тремя лентами и двумя мячами. В двух этих видах команда выступила в разных составах. Упражнение с пятью обручами представили Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина. А вот в программе с тремя лентами и двумя мячами вместо Камиллы Алиевой на ковер вышла Зейнаб Гумматова.

"Это связано с тем, что программа с тремя лентами и двумя мячами для девочек новая. С ней в прошлом и позапрошлом году мы не выступали, в связи с этим в состав этого упражнения вошла более опытная гимнастка, а в состав с пятью обручами - молодая звёздочка", - отметила Сияна Василева.

Говоря о своей деятельности в Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики, Василева отметила, что она стремится оказывать необходимую поддержку гимнасткам.

"У нас проходят совещания, в ходе Кубка мира в Баку я общалась с гимнастками из разных стран, некоторые участницы соревнования сами ко мне подходили. Я всегда готова отстаивать их интересы, поддерживать, помогать советом. Думаю в будущем работа в этом направлении будет расширяться", - заключила она.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).