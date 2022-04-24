Впечатлил масштаб Кубка мира в Баку и прекрасная организация

Очень впечатлил масштаб Кубка мира по художественной гимнастике и прекрасная организация этого спортивного мероприятия.

Об этом сказала в воскресенье Trend поэтесса, пианистка, общественный деятель Захра Бадалбейли, которая в качестве зрительницы посетила соревнования, передает Day.Az.

"Национальную арену гимнастики посещаю не первый раз, а вот на организованном здесь международном турнире я впервые. Безусловно, впечатлил масштаб соревнований и его прекрасная организация. Очень понравилось выступление команды Азербайджана на Кубке мира, я рада победе наших гимнасток. Они так воодушевленно выполнили упражнение, энергетика невероятная - это завораживающее зрелище. Что важно, девочки смогли передать все эмоции нам - зрителям. Безумно счастлива, что стала свидетельницей их победы, того как они поднялись на высшую ступень пьедестала почета, как им вручали золотые медали", - отметила она.

Захра Бадалбейли подчеркнула, что ее также порадовала реакция зрителей, которые поддерживали всех гимнасток без исключения.

"Посещение спортивных мероприятий - это прекрасное времяпрепровождение. На турниры обязательно нужно приходить всей семьей, с друзьями. Считаю, крайне важно приводить на соревнования детей, особенно тех, кто увлечен спортом. Ребенок, видя воочию своих кумиров, известных спортсменов, то как они занимают призовые места получает огромную мотивацию", - добавила Бадалбейли.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представили Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что на Кубке мира команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" в многоборье, а также "золото" в упражнении с пятью обручами.