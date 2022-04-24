Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике подарили много приятных впечатлений.

Как передает Day.Az, об этом сказали в воскресенье Trend победители "Евровидения-2011", известные азербайджанские исполнители Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, которые посетили турнир в качестве зрителей.

"Кубок мира организован шикарно, мероприятие подарило нам столько впечатлений, положительных эмоций. В Национальной арене гимнастики царит потрясающая атмосфера. Но самое главное - это победа команды Азербайджана, поздравляем наших гимнасток. Были рады стать свидетелями их триумфа", - сказал Эльдар Гасымов.

"Соревнования - зрелищные, яркие, организаторы продумали все до мельчайших деталей. Хочется, чтобы Азербайджан принимал как можно чаще такие мероприятия", - отметила Нигяр Джамал, добавив, что ее младшая дочь профессионально занимается спортивной гимнастикой в Лондоне.

Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал подчеркнули, что с огромным удовольствием стали бы звездными послами какого-нибудь гимнастического соревнования.

"Для нас это стало бы большой честью, таким образом мы внесли бы свой вклад в популяризацию спорта среди населения. Спорт - это всегда жизнь, здоровье, а мы все знаем, что спорт начинается с гимнастики. Хотелось бы, чтобы подрастающее поколение было больше интересовалось спортом, а не проводило все время в социальных сетях. Занятия спортом - мотивируют достигать высоких целей, работать, двигаться вперед, и воспитывают характер, силу воли и чувство дисциплины", - сказали победители "Евровидения-2011".

По словам Эльдара Гасымова, художественная гимнастика близка по своей направленности к искусству танца.

"Художественная гимнастика - это сочетание спорта и искусства. И если спортсменка может это грамотно соединить, то получаются замечательные результаты. Спорт, как и музыка сближает", - заключил он.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представили Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что на Кубке мира команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" в многоборье, а также "золото" в упражнении с пятью обручами.