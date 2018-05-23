Как избавиться от невезения: практичные советы

В зависимости от того, в какой сфере жизни вас преследуют неудачи, может различаться спектр ваших действий.

У каждого человека в жизни случаются белые и черные полосы. И когда случаются какие-то невезения, многие начинают списывать свои неудачи на мистические обстоятельства, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

В зависимости от мировоззрения, люди по-разному видят причины проблемы и способы ее решить. Кто-то списывает свое невезение на мистическое воздействие со стороны недругов: порчу, сглаз, проклятие и т.д. Другие считают, что это повреждена их энергетическая оболочка.

При этом большинство психологов утверждают, что человек сам настраивает себя на невезение. Так, считая, что вам сопутствуют неудачи, вы тем самым их и привлекаете, а точнее программируете себя на негативные события в жизни.

Таким образом, для того, чтоб избавиться от невезения, необходимо лишь настроиться на положительные эмоции - и приятные перемены в жизни не заставят себя долго ждать.

В зависимости от того, в какой сфере жизни вас преследуют неудачи, может различаться спектр ваших действий по преодолению черной полосы.

Как избавиться от невезения в личной жизни

Довольно часто женщины (гораздо реже представители сильной половины человечества) жалуются на неудачи в личной жизни: то ли не могут найти себе подходящего партнера, то ли не удовлетворены нынешними отношениями. Для того, чтоб эти проблемы перестали вас преследовать, необходимо сделать несколько действий.

Проанализировать свои проблемы. Вспомните весь свой опыт общения с противоположным полом и разложите по полочкам все конфликты: разберите их причины, обдумайте, как нужно было поступить, чтоб все закончилось иначе. В итоге, возможно, вам удастся проследить общую тенденцию во всех отношениях, которая служит причиной разрыва, и не допустить такого в будущем.

Часто проблемы в общении с противоположным полом имеют корни еще из детства. Посмотрите внимательно на ваших родителей: как складываются их отношения, что, на ваш взгляд, они делают неправильно. Часто мы повторяем родительский опыт в своей личной жизни. Чтоб разорвать этот порочный круг, нужно, в первую очередь, найти тот самый повторяющийся фрагмент, разобраться в причинах этого явления. Возможно, если ваши родители развелись из-за измены отца, вы подсознательно боитесь предательства со стороны своих партнеров и, таким образом, сами нагнетаете негатив в отношениях. С такими проблемами лучше всего обратиться к специалисту-психологу, который профессионально поможет решить их.

Проанализировав проблему, признав ее, составьте план действий. Допустим, вам всегда встречались мужчины, которые злоупотребляли алкоголем или были неуспешны в карьере, а ваш идеал прямо противоположен. Задумайтесь, там ли вы его ищете.

Не бойтесь действовать. Если вы не решитесь изменить свою жизнь к лучшему, она сама собой никогда не изменится. Не нужно сидеть и ждать вмешательства высших сил, предпринимайте активные попытки изменить ситуацию к лучшему.

Всегда безоговорочно верьте в свои силы. Не считайте себя жертвой, у которой ничего не выходит - самовнушение - страшная сила.

Как избавиться от невезения в финансовой сфере

Абсолютное большинство населения нашей планеты жалуется на свое финансовое положение. Причем, как правило, это совершенно не зависит от уровня дохода - как говорится: "кому-то суп редок, а кому-то жемчуг мелковат". Но, тем не менее, если вы считаете, что вам не везет в карьере и финансовом положении, стоит предпринять активные действия и добиться успеха.

Проанализируйте свои доходы и расходы. В идеале, доходы должны превышать расходы минимум на 30%. Или же, по крайней мере, никак не быть ниже расходов. Если же у вас получается, что расходы превышают доходы, составьте подробные статьи обоих пунктов и постарайтесь их уравновесить.

Если вам позволяет работа, постарайтесь создать себе дополнительный источник дохода. Это не значит, что вы должны работать в 2 смены, пусть это будет пассивный доход вроде депозита в надежном банке или квартиры, которую вы сдаете.

Если у вас есть хобби, в котором вы преуспеваете, постарайтесь сделать его материально выгодным. Если вы увлекаетесь хэнд-мейдом, создайте свою страничку в интернете, где организуйте аукцион из тех милых вещичек, что вы делаете на досуге, или устройте мастер-класс.

Откажитесь от кредитов, учитесь рассчитывать только на свои силы и не берите в долг.

Перестаньте жадничать! Это не значит, что вы должны отказаться от экономии, но не стоит ехать в другой город ради покупки новой техники, если разница в цене не покроет проезда. Не нужно приобретать дешевые некачественные вещи: их ремонт обойдется вам дороже, чем приобретение качественной.

Собираясь за покупками, составьте список тех вещей, которые планируете приобрести, и не покупайте ничего из того, чего не было в вашем списке изначально.

Измените тип мышления. Не нужно жаловаться всем окружающим на свои неудачи. Лучше поверьте в свои силы и идите к успеху. Вы не бедный человек, а потенциально богатый!

Кроме этих простых советов, существует масса общих рекомендаций по преодолению невезения. Так, если вы верующий человек, сходите в церковь: ее энергетика поможет вам справиться с вашими проблемами. Часто решение проблем приходит в голову, если отвлечься от них. Вас преследуют неудачи?

Смените обстановку, отправляйтесь в небольшое путешествие. Если проблема не решится сама собой, то, по крайней мере, вам в голову придет масса свежих идей. Множество рекомендаций по преодолению черной полосы имеет фэн-шуй. Но смысл их всех сводится к одному: не бойтесь проблем и верьте в себя.