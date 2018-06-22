Представлена самая маленькая и дешевая модель Audi - ФОТО

Компания Audi полностью рассекретила новое поколение своего компактного хэтчбека Audi A1, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Новинка лишилась трехдверного кузова, но взамен получила новую платформу, новые двигатели и множество цифровых технологий: в Audi говорят, что новинка "адаптирована к цифровому будущему".

Новый Audi A1 действительно стал взрослее во всех отношениях. На имидж полноценного, пусть и компактного автомобиля работают как массивная решетка радиатора и рельефный капот, так и оригинальные детали - широкие задние стойки и прорези над решеткой, которые должны напоминать об Audi Sport Quattro. Колесные диски для хэтчбека доступны в размерности от R15 до R18 (последние являются частью опционального пакета S-line).

Как и ожидалось, интерьер хэтчбека выполнен в стилистике старшей модели Audi A3, причем хэтчбек лишили "планшетообразного" монитора - теперь он интегрирован в центральную консоль. Салон хэтчбека может быть отделан цветными вставками и оборудован цифровой приборной панелью Virtual Cockpit, а вот тачпада на центральном тоннеле хэтчбеку не досталось: его функциями наделен тачскрин самой дорогой версии мультимедийной системы.

Audi A1 стал заметно просторнее. Минимальный размер багажника вырос на 65 л и колеблется в диапазоне от 335 л до 1 090 л. Кроме того, утверждается, что благодаря длине колесной базы в 2 560 мм и ширине новинки в 1 740 мм стало комфортнее как передним, так и задним пассажирам. Общая длина хэтчбека - 4 030 мм, высота - 1 410 мм.

Audi A1 построен на платформе MQB A0, которая уже задействована в некоторых компактных моделях концерна Volkswagen, но ранее утверждалось, что в ходовой части хэтча применены некоторые решения от Audi A3. Стандартные исполнения комплектуются пружинной подвеской (спереди - стойки McPherson, сзади - балка с интегрированным стабилизатором), но опционально доступны как ее спортивный вариант, так и исполнение с адаптивными амортизаторами.

Базовым для новинки станет трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 л развивающий 95 и 120 л.с. В высшем эшелоне сыграют 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 200-сильный агрегат. Дизелей, как и ожидалось, Audi A1 не получил, как и системы полного привода - по всей видимости, она зарезервирована для версии S1. В качестве коробок передач используются 6-ступенчатая механика и семидиапазонный робот S Tronic.

Для хэтчбека предлагаются 11 вариантов окраски и три пакета отделки кузова, три варианта отделки интерьера и множество способов персонализации. В список опций вошли, к примеру, полностью светодиодная оптика, мультиконтурные кресла, тачскрин диагональю до 10,1 дюйма, способный распознавать рукописный ввод, цифровая панель приборов с продвинутой графикой и ряд мультимедийных решений. Скажем, новинке доступны умная навигация с учетом ситуации на дорогах и доступности парковочных мест, доступ в интернет (и к некоторым сервисам Google), возможность подключения смартфона к бортовой антенне для улучшения качества приема, акустика от Bang&Olufsen с 11 динамиками и тому подобное.

Утверждается, что компактный хэтч получил системы помощи водителю, применяемые на старших моделях - в частности, систему превентивного торможения, ассистент контроля рядности, адаптивный круиз-контроль, а также парковочный ассистент, способный запарковать машину как перпендикулярно, так и параллельно.

О сроках начала продаж новинки производитель пока не сообщает, но, судя по некоторым сведениям, Audi A1 должен появиться на рынке еще до конца нынешнего года.