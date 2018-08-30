Акулу-людоеда вынесло на пляж: странный вид хищника поразил даже ученых
Большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом, была найдена мертвой на пляже в Массачусетсе (США). Внешний вид хищницы удивил как полицейских, так и биологов: половина ее тела оказалась окрашена в красный цвет. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Прибывшие на место полицейские не смогли определиться с причиной смерти животного и позвали на помощь ученых. Те вскрыли хищную рыбу и обнаружили в ее желудке несколько свинцовых грузиков. Впрочем, это никак не объяснило необычный оттенок кожи акулы. Биологи до сих пор не могут объяснить, почему брюхо и передняя часть животного окрасились в красный цвет.
Образцы кожи и внутренностей животного были переданы в Центр изучения белых акул. Исследователи надеются, что со временем смогут разгадать эту загадку.
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