Китайцы подтверждают: американцы не были на Луне

Китайский луноход не обнаружил на Луне следов высадки американцев. Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" стал первым спутником, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны.

В настоящее время "Чанъэ-4" в соответствии с программой полёта изучает минеральный состав и строение лунной поверхности, а также проводит низкочастотное радиоастрономическое наблюдение.

Благодаря доступу к нейросетям и современным средствам телекоммуникации, Newsland стали известны некоторые детали закрытой переписки между Пекинским центром управления космическими полётами и Космическим центром им. Дж. Кеннеди (штат Флорида), касающиеся проведения лунной экспедиции, передает Day.Az.

Далее в хронологическом порядке приводятся сообщения, которыми обменивались китайские и американские коллеги в период с 5 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.

05.12.2018, Пекинский центр управления космическими полётами (далее - Пекинский ЦУКП): "Уважаемые коллеги, повторно сообщаем вам, что на 8 декабря 2018 года запланирован запуск автоматической межпланетной станции для изучения Луны "Чанъэ-4".

06.12.2018, Комический центр им. Дж. Кеннеди (далее - Центр Кеннеди): "Информация принята".

07.12 2018, Пекинский ЦУКП: "Уважаемые коллеги, завтра в 2:00 по пекинскому времени состоится пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космическим аппаратом "Чанъэ-4" для обследования Луны".

07.12.2018, Центр Кеннеди: "Это может стать очень важным событием для китайской космонавтики".

08.12.2018, Пекинский ЦУКП: "Уважаемые коллеги, сегодня в 2:00 по пекинскому времени состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космическим аппаратом "Чанъэ-4". Для обследования Луны".

09.12.2018, Центр Кеннеди: "Рады успехам китайской космонавтики, уверенно продвигающейся по пути ведущих космических держав".

12.12.2018, Пекинский ЦУКП: "Уважаемые коллеги, аппарат "Чанъэ-4" вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны (высота перицентра 100 км, высота апоцентра 400 км). Впереди - комплексное обследование Луны".

13.12.2018, Центр Кеннеди: "Мы рады успехам китайской космонавтики. Если не затруднит, продолжайте информировать о ходе вашей экспедиции".

19.12.2018, Пекинский ЦУКП: "Уважаемые коллеги, сегодня "Чанъэ-4" установил связь со спутником-ретранслятором "Цюэцяо" и связался с Землёй".

20.12.2018, Центр Кеннеди: "Это вселяет некоторый оптимизм. Поясните, пожалуйста, что включает в себя комплексное обследование Луны".

30.12.2018, Пекинский ЦУКП: "Уважаемые коллеги, аппарат "Чанъэ-4" перешёл с круговой 100-км орбиты на эллиптическую орбиту вокруг Луны (высота перицентра 15 км, высота апоцентра 100 км). Комплексное обследование включает в себя проведение радиоастрономических наблюдений, изучение минерального состава лунной поверхности, а также обследование места посадки лунного модуля корабля "Аполлон-11" в районе Моря Спокойствия".

30.12.2018, Центр Кеннеди: "Уважаемые китайские коллеги! Мы приветствуем комплексное обследование космического пространства. Изучение минерального состава лунной поверхности и радиоастрономические наблюдения внесут большой вклад в развитие современной науки. Однако, в связи со сложными ландшафтными и геомагнитными условиями, ставящими под угрозу проведение экспедиции, мы настоятельно не рекомендуем проводить обследование места посадки лунного модуля корабля "Аполлон-11".

03.01.2019, Пекинский ЦУКП: "Уважаемые коллеги, сегодня в 10:26 по пекинскому времени состоялось успешное прилунение "Чанъэ-4". Аппарат приступил к радиоастрономическим наблюдениям и направляется к месту посадки лунного модуля корабля "Аполлон-11", до которого остаётся 5 км".

03.01.2019, Центр Кеннеди: "Уважаемые китайские коллеги! Настоятельно просим вас откорректировать маршрут передвижения "Чанъэ-4" по поверхности Луны и сосредоточиться на изучении минерального состава лунной поверхности. Наши коллеги из Пентагона передают вам приятную новость - наложенные за покупку российских Су-35 и С-400 санкции в ближайшее время будут сняты".

04.01.2019, Пекинский ЦУКП: "Уважаемые коллеги, прислушавшись к вашим рекомендациям, мы приняли решение сосредоточиться на изучении минерального состава лунной поверхности. Однако, в настоящее время связь с "Чанъэ-4" потеряна и аппарат продолжает в автономном режиме двигаться к месту посадки лунного модуля корабля "Аполлон-11". Принимаем все возможные меры для восстановления связи. Надеемся, что аппарат не разошлёт фотографии по открытым каналам связи".

04.12.2019, Центр Кеннеди: "Дорогие китайские коллеги! Наши специалисты готовы оказать вам любую техническую помощь для восстановления связи с аппаратом. Приятные новости пришли и из министерства экономики - в ближайшее время пошлины на импорт всех китайских товаров будут снижены с 25% до 10%".

05.01.2019, Пекинский ЦУКП: "Уважаемые коллеги, "Чанъэ-4" прибыл на место посадки лунного модуля корабля "Аполлон-11" и ведёт панорамную телетрансляцию по закрытому каналу. Американского флага и следов посадки модуля не наблюдаем. Как вы можете это объяснить?".

05.01.2019, Центр Кеннеди: "Дорогие китайские товарищи! Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее плодотворное сотрудничество! Крепко жмём руку! Наши коллеги из Госдепа передают вам очень хорошую новость - в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос об освобождении Мэн Ваньчжоу или, как вы её называете, Принцессы Хуавей".

05.01.2019, Пекинский ЦУКП: "Уважаемые американские коллеги, спасибо за понимание и деловой подход к решению насущных вопросов современной космонавтики. Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодных партнёрских отношений".

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