Некоторые части нашего тела не выполняют никакой функции в нашем организме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-News, все дело в эволюции, которая сделала их "лишними". Например, аппендикс не является важной частью тела, однако некоторые исследования утверждают, что в этом рудиментарном отростке слепой кишки содержатся полезные для нашего желудочно-кишечного тракта бактерии.

Иногда аппендикс может воспаляться или даже разрываться, что требует немедленной хирургической операции по удалению этого органа. Некоторые другие части нашего организма играли важную роль в выживании наших очень далеких предков, но со временем также стали бесполезными.

Часть из них даже можно удалить хирургическим путем, и их отсутствие никак не снизит качество жизни человека.

Издание Business Insider поговорило с эволюционным антропологом Бостонского колледжа Дорсой Амир и узнало подробности о том, что она сама называет "эволюционными пережитками". Вот 9 частей тела, которые остались у людей, несмотря на то, что не функционировали миллионы лет.

1. Аппендикс - самый известный бесполезный орган.

Много-много лет назад аппендикс участвовал в пищеварительном процессе, помогая перерабатывать грубую, а также растительную пищу, богатую клетчаткой. Многие травоядные животные до сих пор используют его при пищеварительных процессах, однако частью пищеварительной системы человека он уже не является.

"С переходом на более разнообразную пищу и, в частности, мясо, людям больше не нужен слишком длинный и сложный кишечный тракт", - комментирует Амир.

В то же время аппендикс нельзя назвать совершенно бесполезным органом. Согласно некоторым исследованиям, в аппендиксе находятся некоторые полезные кишечные бактерии, однако ученые пока не выяснили до конца - "было ли это всегда его функцией или же орган со временем ее приобрел", - добавляет Амир.

2. Длинная ладонная мышца следует от запястья до локтя. Примерно у 10 процентов людей она вообще явствует.

Если положить руку на ровную поверхность ладонью вверх и сомкнуть большой палец с мизинцем, а затем слегка приподнимите пальцы, то чуть ниже запястья можно увидеть выступающую связку. Эта связка называется длинной ладонной мышцей. Амир говорит, что раньше эта мышца использовалась нашими предками для лазания по деревьям.

Согласно Британской энциклопедии, мышца, вероятнее всего, помогла в усилении хватки при прыжке, например, с одного дерева на другое. Но когда около 3,2 миллиона лет предки человека стали ходить на двух ногах, эта мышца со временем потеряла свою пользу.

"Бесполезной она стала очень давно", - комментирует Амир.

У около 10 процентов современных людей эта мышца и вовсе отсутствует. При этом, сила их хвата никак не отличается от тех, у кого эта мышцы имеется.

"Естественный отбор - это система, которая не всегда направлена на идеальную эффективность", - добавляет Амир.

3. Людям больше не нужна очень мощная челюсть потому что их рацион сместился в сторону более мягкой пищи и обработанной пищи.

Наши челюсти меньше, чем были у наших предков. Из-за этого возникла проблема с зубами мудрости, которым стало не хватать места.

Сегодня так называемые "восьмерки" есть не у всех. Это связано с тем, что раньше эти зубы позволяли пережевывать нашим предкам жесткую и твердую пищу. Современный человек потребляет обработанные каким-либо образом продукты, поэтому необходимость в этих зубах пропала.

"Учитывая то, что сегодня мы употребляем мягкую пищу, а моляры обычно использовались для измельчения твердой пищи, постепенно необходимость в них начала отпадать", - говорит Амир.

4. Arrector pili - это мышечные волокна, которые при сокращении вызывают эффект гусиной кожи или мурашек.

Проявляться это может в самых разных ситуациях: когда вы слушаете любимую музыку, смотрите любимый фильм, вам холодно, страшно, или, наоборот, очень хорошо.

Наши предки обладали более густым волосяным покровом и эти мышечные волокна выполняли весьма полезную функцию. В случае опасности, это делало наших предков гораздо массивнее, что, в свою очередь, могло спугнуть противника.

У животных с плотным мехом arrector pili по-прежнему выполняют полезную функцию - помогают сохранять больше тепла. Кроме того, как и в случае наших предков, эти волокна помогают при защите. Например, дикобразы определенно извлекают от них выгоду.

5. У человеческого эмбриона на 5-8 неделе развивается хвост.

К моменту рождения хвост исчезает, оставляя после себя лишь несколько рудиментарных сросшихся между собой позвонков, которые образуют копчик.

Теория эволюции нам говорит, что наши предки имели хвосты, которые помогали им балансировать, однако с появлением у человека разумного навыка прямохождения, потребность в хвосте отпала, собственно, как и сам хвост.

В медицине известны случаи рождения младенцев с более выраженными хвостами. Это происходит очень редко, но тем не менее происходит. К счастью, хирурги могут без проблем его удалить в ходе операции.

6. Ушные мышцы, окружающие ушную раковину, раньше активно использовались нашими предками, но у современного человека не выполняют никакой полезной функции.

Другие животные используют эти мышцы для определения опасности или при ловле добычи. Кроме того, некоторые виды животных используют движение ушами для проявления эмоций.

Те же кошки, благодаря способности двигать ушами, обладают отличным слухом. Амир говорит, что поскольку человек в ходе эволюции получил очень пластичную шею, то у него отпала необходимость двигать ушами в направлении звука, чтобы лучше его расслышать.

Некоторые люди все-таки могут немного двигать ушами, но это совсем не сравниться с тем, на что были способны наши предки.

7. Пирамидальная мышца, расположенная в нижней части живота, имеет форму треугольника. У людей может быть от нуля до двух таких мышц, но от них нет никакого прока.

Пирамидальная мышца может помочь сжать белую линию живота linea alba, но не имеет отношения к функции мышц живота.

Примерено у 20 процентов людей нет никаких пирамидальных мышц.

8. Плоды мужского и женского пола первоначально развиваются одинаково и только в дальнейшем формирование мужских половых органов запускает тестостерон. Однако соски начинают развиваться до того, как этот гормон начнет действовать.

В естественных условиях мужчины не могут лактировать, но этот эффект может вызвать высокий уровень пролактина, гормона, который помогает вырабатывать молоко. Лактация является побочным эффектом сердечного лекарства дигоксина.

И хотя многие млекопитающие мужского пола в экстремальных ситуациях могуть лактировать, лишь фруктовая летучая мышь даяк, обнаруженная в Юго-Восточной Азии, лактирует спонтанно.

9. Полулунная складка или третье веко представляет собой складку ткани во внутреннем углу глаза.

Она напоминает перепонки, которые некоторые животные (рептилии, птицы и некоторые виды млекопитающих) используют для защиты своих глаз.

"Не совсем понятно, почему у людей их больше нет. Но на самом деле они редки и среди приматов, поэтому мы, должно быть, потеряли их уже давно", - говорит Амир.