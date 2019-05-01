После окончания Второй мировой войны США активно включились в работу по проведению экспериментов, целью которых было создание "сыворотки правды". В рамках "медицинских исследований" специалисты ЦРУ вкалывали разнообразные препараты студентам американских вузов, а затем через специальные зеркала следили за реакцией испытуемых.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru

Со временем эксперименты усложнялись, видоизменялась и сама цель: спецслужбы рассчитывали добиться кардиальной трансформации личности человека. С легкой руки оперативника ЦРУ Эдварда Хантера, такая тактика получила название "промывание мозгов". А начало ее использования положили два засекреченных проекта - "Артишок" и "Синяя птица".

В качестве подопытных для программы "Артишок" большей частью выступали бывшие советские военнопленные, которые по каким-то причинам не вернулись из Германии в СССР. "Подозреваемого русского агента" с помощью пентотала натрия погружали в бессознательное состояние, после чего вводили бензедрин. По замыслу авторов эксперимента, подопытный при пробуждении должен был забыть, какие манипуляции с ним производились.

Проект "BLUEBIRD" ("Синяя птица"), проводившийся в недрах ЦРУ с 1951 по 1953 год, ставил перед собой две цели: получить идеального разведчика, чей разум был бы под полным контролем пославших его спецслужб, и идеального пленника, который выдавал бы всю имевшуюся у него информацию.

Полковник Шеффилд Эдвардс, возглавивший проект, намеревался добиться такой степени контроля над разумом испытуемого, при котором тот против своей воли и даже вопреки инстинкту самосохранения подчинялся бы внедряемым в его сознание командам, а в нормальном состоянии забывал информацию, которую ему не следовало бы помнить. В своем распоряжении Эдвардс имел команду техников, фармакологов, гипнотерапевтов, психиатров, а также экспертов по работе с полиграфом.

Сразу по окончании войны по поручению ЦРУ Эдвардс погрузился в изучение материалов Нюрнбергского процесса, где содержалась информация об опытах нацистских врачей над людьми, а также занялся поиском и рекрутированием немецких специалистов, в первую очередь психиатров, в области манипуляции сознанием.

В 1946 году американский президент Гарри Трумэн утвердил проект "Скрепка", согласно которому деятельность переправленных в США и Канаду немецких ученых строжайшим образом засекречивалась. В период с 1945 по 1955 год по программе "Скрепка" из Германии было вывезено 765 ученых, инженеров, и техников. За редким исключением имена этих специалистов нам неизвестны.

Современный канадский психиатр Колин А. Росса уверен, что эксперименты по управлению разумом в рамках проекта "BLUEBIRD" были систематическими, организованными и вовлекали многих ведущих психиатров. Об этом свидетельствуют и сложнейшие задачи, которые ставились перед учеными, к примеру, искусственно вызванное диссоциативное расстройство идентичности.

Экспериментаторы рассчитывали создать новую личность или мультиличность, в том числе и с использованием новейших технологий. Идеальный объект - это послушная человеко-машина, функции которой могут меняться с помощью переключения дистанционных передатчиков. Но до этого было далеко. На деле использовались более традиционные способы воздействия на психику испытуемого: электрошок, искусственный сон, повторение фраз и звуков, доводящих человека до исступления.

Сотрудничавший с ЦРУ в рамках "BLUEBIRD" профессор канадской психиатрической клиники в Монреале Эвен Камерон использовал метод сенсорной депривации. Он помещал подопытного в тесную темную комнату, создавая на несколько суток полную изоляцию от внешних раздражителей, после чего происходила необратимая ломка психики.

В качестве испытуемых ЦРУ использовало северокорейских военнопленных, а также собственных солдат, участвовавших в конфликте на Корейском полуострове. Феномен последних особенно заинтересовал американские спецслужбы: они хотели понять, как граждане передовой демократической страны в считанные месяцы становились убежденными коммунистами.

Не все инструменты в руках экспериментаторов действовали одинаково эффективно. Так, американские спецслужбы установили, что детектор лжи при должной сноровке можно без труда обмануть. Классический пример, шпионивший в пользу СССР сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс. Он неоднократно проходил тестирование на полиграфе, не вызывая никаких подозрений.

Возглавивший после Шеффилда Эдвардса проект "Синяя птица" Морзе Аллан занялся созданием принципиально нового механизма, способного уличить человека во лжи. Суть его такова, что испытуемый садившийся в кресло не должен был подозревать, что автоматически подключается к полиграфу.

Под руководством Аллана был разработан и другой аппарат, названный "Электросон". Подопытный, в малых дозах систематически подвергаясь воздействию электрошока, постепенно входил в состояние измененного сознание. ЦРУ одобрило новинку, но запретило использовать ее на своих сотрудниках, так как это грозило человеку полной амнезией.

Кроме электроимпульсов американские спецслужбы в своих экспериментах активно применяли ультразвук, всевозможные газы, разночастотную вибрацию, резкие перепады давления и температур, что, по замечанию ученых, "могло довести испытуемого до состояния животного". В своей докладной записке на имя главы ЦРУ Аллан написал: "Если конечным результатом воздействия электрического тока будет превращение человека в животное, то, безусловно, возникнут возражения против таких методов. Надо искать иные пути".

Все эксперименты по установлению контроля над разумом человека были прекращены в 1963 году. Официальная причина - отсутствие нужных результатов. Долгое время о проекте "Синяя птица" не было никакой информации, пока в 1974 году журналисты New York Times не раздобыли компрометирующие сведения. Грянул грандиозный скандал, который серьезно подпортил имидж американской психиатрии. Однако психиатрическая ассоциация США так и не признала участие своих членов в программе "BLUEBIRD".

К сожалению, многие документы, которые могли бы пролить свет на секретные программы ЦРУ либо сильно отредактированы, либо пока закрыты для всеобщего обозрения. Даже многие бывшие сотрудники ЦРУ не имеют представления, что же творили экспериментаторы над своими "пациентами", так как в детали "BLUEBIRD" были посвящены лишь избранные. Разумеется, ничего не известно и количестве людей, ставших жертвами циничных опытов, проводившихся в недрах лабораторий американских спецслужб.