Студия Warner Bros. начала работу над телесериалом про Гарри Поттера, который планируется запустить на новом стриминговом сервисе студии. Об этом сообщает портал We got it covered, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уже известно, что речь идет о приквеле к серии фильмов о Гарри Поттере. Действие будет происходить в Хогвартсе и в некоторых европейских странах. Сюжет хранится в строжайшем секрете, все персонажи - новые. С серией фильмов приквел объединяет только место действия - вселенная книг Джоан Роулинг.

Других подробностей о телесериале пока не сообщается, известно лишь, что работа над ним находится на начальной стадии. Для Warner Bros. это важный проект, поскольку новый стриминговый сервис будет конкурировать с Netflix и DisneyPlus.



Последний фильм о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышел на экраны в 2011 году.



