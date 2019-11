Завершился второй сезон одного из самых крупных проектов о моде Азербайджана - Baku Fashion Expo, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Событие длилось три дня на площадке Baku Business Center и было организовано при поддержке Lenovo с новой моделью Yoga,YAR, Dastan, Phobia VR и Class A fashion school.

В этом сезоне главной концентрацией было творчество местного дизайнера. Организаторы проекта - Ассоциация дизайнеров моды Азербайджана (учредитель и исполнительный директор AFDA - Айсель Гусейнова) и Non Stop Creative Agency (руководитель - Сабина Зулалова) максимально открыли закулисный процесс создания коллекций популярных дизайнеров Азербайджана, продемонстрировав 7 различных инсталляций с фотографиями талантливого фотографа Панаха Мехти. В эксперименте приняли участие как известные, так и молодые дизайнеры, представляющие бренды - Fakhriya Khalafova, Sabina Zulalova, Gunel Behbudova, Zumrud Mirzaliyeva, Natavan Aliyeva, Gunay Bornak, Limpero, MMMDN и Sida.

Для гостей был также представлен шоурум местных дизайнеров, среди которых были Zumrud Mirzaliyeva, Dastan, Swan Maiden, Yar, Ozelim, Zum, Firdaws By L.A., April Kids, Gunay Bornak, Diyar, Salamakhina, Jazzy Be, Tulip, Nami by Namito, Partcha, Velour by Lala Rahimova, Sevart и N Ali Couture.

Напомним, что Baku Fashion Expo является регулярным проектом Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана и проводится два раза в год, позволяя дизайнерам максимально проявить себя как в стране, так и за рубежом.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.