Обнародован рейтинг самых богатых Instagram-блогеров России

Журнал Forbes составил второй рейтинг российских блогеров и знаменитостей, которые больше всех зарабатывают на рекламе в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на polit.ru, список вновь возглавила телеведущая Ксения Собчак.

За год доходы телеведущей от рекламы в соцсетях составили $1,48 млн.

Второе место заняла певица Полина Гагарина, доходы которой журнал оценил в $0,89 млн. На третьей строчке оказалась телеведущая и блогер Ида Галич с доходом $0,85 млн.

В первую десятку также вошли телеведущая Ксения Бородина - $0,77 млн, блогер Алина Левда - 0,76 млн, телеведущая Настя Ивлеева - 0,61 млн, блогер Валерия Чекалина - 0,61 млн, телеведущая Регина Тодоренко и певица Елена Темникова - по 0,6 млн. Замыкает десятку боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, заработавший в Instagram $0,6 млн.

Анализ доходов блогеров журнал провел при содействии исследовательской компании WhoIsBlogger. Специалисты изучили аккаунты с числом подписчиков более 2 млн человек, среди которых выбрали 33 блогера с наибольшим количеством рекламных постов за год.