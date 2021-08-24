Мужчина набил себе тату с QR-кодом, чтобы его пустили в кафе

В Италии мужчина пришел в тату-салон к Габриэлю Пеллероне с необычной просьбой: клиент захотел, чтобы известный в социальных сетях мастер вытатуировал ему QR-код на руке. Теперь, как полагает мужчина, ему не потребуется носить с собой телефон, чтобы показать электронный сертификат Digital Green Pass об отсутствии у него коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Mirror.

Отмечается, что при сканировании код показывает наличие электронного сертификата Digital Green Pass, который означает, что мужчина вакцинирован, имеет отрицательный результат теста на коронавирус или недавно переболел.

К удивлению подписчиков татуировщика, задумка клиента работает: на видео, размещенном в аккаунте Пеллероне, действительно видно, как мужчину после сканирования изображения на коже пускают в ресторан быстрого питания.

Сертификат Green Pass впервые ввели в Италии в июне для облегчения поездок по Европе и участия в крупных мероприятиях.