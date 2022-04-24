Безопасно разлагающийся пластик разработали в России

В пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей" заявили, что один из победителей конкурса "Лидеры России" разработал технологию производства биологического пластика, который за 7-10 лет разлагается в безвредную биомассу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам руководителя проектов Федерального центра компетенции по повышению производительности труда Алексея Ветлугина, основной задачей проекта являлся поиск состава и получение материала, который будет разлагаться быстрее и делать это естественным способом, чем обычный пластик.

"Например, канистра из нашего биопластика через 7-10 лет сама собой превратится в биомассу, безвредную для окружающей среды", - подчеркнул Ветлугин.

В публикации отмечается, что он планирует оформить патент на изобретение и в дальнейшем заняться производством биологического пластика в РФ.

Подчеркивается, что опытные образцы были сделаны на Омском заводе смазочных материалов, а после усовершенствованы в научной лаборатории Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве.