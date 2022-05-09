Российский психолог, писатель, юрист, телеведущий и радиоведущий Михаиил Лабковский на своей странице в Instagram объяснил подписчикам в чём заключается причина зависимости от отношений.

"Что первым придёт вам в голову, если я скажу слово "зависимость"? Большинство наверняка ответит: алкоголь, наркотики, курение. Ну, может, ещё походы в казино.

Всё это действительно яркие и релевантные примеры, только вот правда в том, что понятие это куда шире.

Если вы играете в видеоигры ночи напролёт, просто "потому что нравится", игнорируя то, что от этого страдают разные сферы вашей жизни, - возможно, у вас зависимость.

И если не выпускаете смартфон из рук, постоянно проверяя соцсети и сообщения, а если оказываетесь без связи, это вгоняет вас в состояние паники, - тоже.

И если тратите все деньги с карты на новые туфли или сумочку, а потом не понимаете, как дотянуть до конца месяца.

И если не пьёте, а "просто расслабляетесь" по вечерам. И если буквально "жить не можете" без своей работы. И если партнёр заменяет вам весь остальной мир.

Потому что трудоголизм, шопоголизм - это тоже зависимости.

Более того: если вы на эмоциях сметаете полхолодильника, а потом тихо ненавидите себя, у вас тоже проблема, с которой надо разбираться", - говорится в публикации.