Австралийские астрономы обнаружили в созвездии Центавра самую быстрорастущую черную дыру

Самая быстрорастущая черная дыра за последние 9 млрд лет - квазар на красном смещении z=0,83 - была обнаружена группой астрономов из Австралийского национального университета, которые использовали данные обзора южного неба SkyMapper. Статья об этом опубликована на сайте электронных препринтов arXiv.org и представлена для публикации в журнал Publications of the Astronomical Society of Australia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сверхмассивная черная дыра, получившая обозначение SMSS J114447.77-430859.3, или кратко J1144, примерно в 500 раз больше, чем объект Стрелец A* - черная дыра, находящаяся в центре Млечного Пути. Масса J1144 составляет 3 млрд солнц, и ежесекундно она поглощает количество материала, эквивалентное одной планете размером с Землю, что позволяет окружающему ее аккреционному диску сиять в 7000 раз ярче, чем вся наша галактика вместе взятая. Светимость J1144 - 5x1047 эрг/с. Другие черные дыры сопоставимых размеров перестали так быстро расти миллиарды лет назад. Ее же можно увидеть даже в хороший любительский телескоп, при этом она находится примерно в 7 млрд световых лет от Земли. Все орбиты планет в Солнечной системе уместились бы внутри горизонта событий этой черной дыры - границы, из которой не может выбраться даже свет.

Ведущий автор статьи Кристофер Онкен и его соавторы описывают это явление как "очень большую и неожиданно найденную иголку в стоге сена". "Астрономы охотились за подобными объектами более полусотни лет. Были найдены тысячи гораздо более тусклых объектов, но вот этот удивительно яркий умудрился остаться незамеченным", - говорит доктор Онкен. Теперь астрономы пытаются понять, почему эта черная дыра так и не умерила со временем свой аппетит, в отличие от своих собратьев. Возможно, там недавно произошло что-то катастрофическое, например, столкновение двух крупных галактик, обеспечивших квазар новым материалом и позволивших ему вновь активно питаться.