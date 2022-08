Диетологи назвали 5 самых вредных для фигуры продуктов

Диетологи назвали пять продуктов с высоким содержанием углеводов, которые особенно вредны для фигуры. Об этом сообщает издание Eat This, Not That, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь речь идет о бубликах, которые многие любят есть на завтрак. По словам доктора Лизы Янг, один белый бублик эквивалентен 4-5 ломтикам белого хлеба, и является одним из худших углеводов для стройной фигуры. Диетолог Триста Брист добавила: "К тому же бублики часто дополняют различными начинками, такими как сливочный сыр, арахисовое масло и другими высококалорийными продуктами".

На втором месте по "вредности", по мнению диетологов, хлопья для завтрака - в них много сахара и совсем нет полезных питательных веществ. "Люди часто ассоциируют хлопья со здоровой пищей, но сладкие хлопья часто содержат столько же или даже больше добавленного сахара, чем печенье", - отметила Янг. На что доктор Морджин Клэр добавила: "Утро - худшее время для их употребления, потому что это приводит к быстрому скачку сахара в крови".

Худшим продуктом для потери веса врачи считают газировку. По словам диетологов, газированные напитки не содержат никаких питательных веществ, кроме большой дозы сахара.

Четвертым в списке стал белый хлеб, который при изготовлении подвергается сильной обработке и лишается своих питательных веществ. А из-за большого количества углеводов употребление белого хлеба ведет к быстрому набору веса.

Замыкают список макароны из очищенной муки. "В таких макаронах нет клетчатки, поэтому мы не чувствуем сытости и, скорее всего, съедим больше, чем нужно", - объяснила доктор Янг. В качестве альтернативы диетологи советуют отдать предпочтение макаронам из цельного зерна или пасты из альтернативных ингредиентов, таких как нут или чечевица, которые содержат больше клетчатки и меньше рафинированных углеводов.