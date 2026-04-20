Женщина выиграла в лотерею благодаря подарку мужа

Жительница штата Южная Каролина, США, разбогатела на 75 тысяч долларов благодаря мужу. Об этом пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина рассказала, что попросила супруга купить три лотерейных билета, но он вернулся домой с четырьмя. Его подарок принес ей удачу. Увидев заветное число, они тут же переоделись из пижам и поехали в магазин, чтобы получить официальное подтверждение, что выиграли в лотерею.

"Я была в шоке, - призналась женщина. - И мой муж был в шоке". Супруги планируют потратить полученные деньги на инвестиции.