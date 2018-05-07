Президент Италии объявил ультиматум политическим партиям

Президент Италии Серджо Маттарелла в отсутствие договоренностей о парламентском большинстве предложил ведущим политическим партиям поддержать нейтральное правительство с полномочиями до декабря, альтернативным вариантом чему могли бы быть новые всеобщие выборы, которые могут пройти осенью, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Паоло Джентилони выполнило свои функции, его работа не может быть продлена в связи с отсутствием парламентского большинства", - заявил он по итогам третьего раунда консультаций о формировании правительства, завершившемся в понедельник вечером.

По его словам, участвовавшие в переговорах политические партии запросили больше времени для нахождения каких-либо компромиссов, но зафиксированное в ходе нынешнего раунда отсутствие возможностей для формирования политического большинства оставило два варианта: "нейтральное правительство-гарант со сроком полномочий до декабря", после которого должны пройти новые выборы, или возвращение к избирательным урнам летом или осенью.

"Таким образом, впервые в истории республики легислатура может завершиться, не начавшись", - сказал президент Италии, предложив политическим силам определиться с решением - поддержать правительство, которое будет исполнять обязанности, пока они не придут к соглашению, или решиться на новые выборы "со всеми их возможными рисками".