Министерство туризма, искусств и культуры Малайзии внесло в парламент законопроект о налоге на выезд с иностранных туристов, которые покидают страну на регулярном авиарейсе или круизном судне. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает АТОР.

С каждого иностранца при выезде в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос и Камбоджа) удержат 20 ринггитов, на других международных направлениях - 40 ринггитов.

Примечательно, что на уступки массовому туризму все-таки пошли: налог не будет касаться чартерных рейсов. В основном, такой перевозкой пользуются китайские туристы.

Как считают местные власти, новый сбор вряд ли негативно скажется на индустрии туризма. Планируется, что налог на выезд вступит в действие уже с 1 июля 2019 года.