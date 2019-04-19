Малайзия введет налог для туристов
Министерство туризма, искусств и культуры Малайзии внесло в парламент законопроект о налоге на выезд с иностранных туристов, которые покидают страну на регулярном авиарейсе или круизном судне. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает АТОР.
С каждого иностранца при выезде в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос и Камбоджа) удержат 20 ринггитов, на других международных направлениях - 40 ринггитов.
Примечательно, что на уступки массовому туризму все-таки пошли: налог не будет касаться чартерных рейсов. В основном, такой перевозкой пользуются китайские туристы.
Как считают местные власти, новый сбор вряд ли негативно скажется на индустрии туризма. Планируется, что налог на выезд вступит в действие уже с 1 июля 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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