https://news.day.az/world/1129603.html Названа причина госпитализации главы Дагестана
Названа причина госпитализации главы Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев помещен в одну из клиник Москвы с воспалением легких, временно исполнять его обязанности будет председатель правительства республики Артем Здунов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом "воспаление легких". На время отсутствия главы Дагестана исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Здунова А. А.", - говорится в сообщении.
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