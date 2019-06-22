Тяжелое ДТП в Дагестане, много пострадавших
Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом сообщил представитель регионального минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Авария произошла в субботу примерно в 14.40 по бакинскому времени на трассе Р-215 около села Люксембург. Там перевернулся микроавтобус, который ездит по маршруту Махачкала-Кизляр.
"Пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района, пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.
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