Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в начале января следующего года. Об этом в эфире турецкого телевидения сообщил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

"Визит Путина в Турцию запланирован на первую неделю января. Президенты встретятся по случаю завершения работ по "Турецкому потоку", они также обсудят двусторонние отношения", - приводит агентство его слова.

9 ноября сообщалось, что лидеры России и Турции провели телефонный разговор по поводу урегулирования ситуации в Сирии.

В минувшем октябре Эрдоган приезжал в Сочи, где провел переговоры с Путиным. По итогу встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в вопросах сирийского урегулирования.