Российская "дочка" Apple - ООО "Эппл Рус" - обратилась в суд с требованием признать недействительным российский патент на полезную модель №141791. Иск к Федеральной службе по интеллектуальной собственности был подан 8 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно сайту Роспатента, права на "Мобильный телефон с экстренной связью" зарегистрировал Арташес Икономов в 2013 году. В документе описывается мобильный телефон, располагающий средством для активации экстренной связи, базой данных контактов и геолокационным модулем. Такое устройство должно быть способно отправить службе спасения заранее составленное сообщение и свои GPS-координаты по различным каналам - например, по интернету, если подключение к сотовой сети отсутствует, нет положительного баланса или SIM-карта сломана.

Иск был принят к производству 13 ноября. Предварительное заседание по делу назначено на 2 декабря.

Функция "Экстренный вызов - SOS" реализована в iOS 11 и более поздних версиях операционной системы Apple. Чтобы оповестить заранее указанных контактов о чрезвычайной ситуации и вызвать на помощь спецслужбы, нужно нажать и удерживать клавишу включения питания и одну из кнопок регулировки громкости айфона, после чего перетащить ползунок.

Аналогичная функция с возможностью автоматической отправки геоданных предусмотрена и на Android-смартфонах. Как настроить устройство, объясняется в инструкции на сайте техподдержки Google.