12:29

В результате взрыва, прогремевшего в субботу в столице Сомали Могадишо, погибли 90 человек. Об этом сообщил член федерального парламента республики Абдуразак Мухаммед на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я был проинформирован, что число погибших составляет более 90 человек, среди них были 17 полицейских, 73 гражданских лица и четыре иностранца", - говорится в сообщении. Ранее радиостанция Dalsan информировала о 50 погибших.

Мэр Могадишо Омар Филиш в комментарии Dalsan указал, что среди погибших были студенты университета Бенадир.

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12:06

По меньшей мере 50 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщила радиостанция Dalsan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, ЧП произошло в результате взрыва заминированного автомобиля. Среди погибших были студенты университета Бенадир, указал мэр Могадишо Омар Филиш в комментарии Dalsan.