Еще два землетрясения в Турции

В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что землетрясение произошло в районе Сивридже в 19:30 по местному времени.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 15,71 километра.

Спустя 14 минут в районе произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,4.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

Азербайджанцев среди погибших нет.