https://news.day.az/world/1197152.html Еще два землетрясения в Турции
Еще два землетрясения в Турции
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что землетрясение произошло в районе Сивридже в 19:30 по местному времени.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 15,71 километра.
Спустя 14 минут в районе произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,4.
Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.
Азербайджанцев среди погибших нет.
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