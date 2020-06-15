В Москве вновь ослабляется карантин

Власти столицы приняли решение переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня - по прошествии недели - мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров. И это, честно говоря, просто здорово. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года", - написал мэр.

С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве продолжает снижаться после снятия ряда ограничений. Число пациентов коронавирусных стационаров за неделю сократилось на 13%, до 8,5 тыс.

Резерв свободных коек в стационарах Москвы составляет 8 800 штук, во временных госпиталях - 15 000 штук.