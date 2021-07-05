В Африке может появиться новый океан

Несколько тектонических плит, образующих африканский континент, постепенно отдаляются друг от друга. Речь идет о Сомалийской, Нубийской и Арабской плитах. Через некоторое время они отдалятся друг от друга на такое расстояние, что образуют океан.

Как отмечают ученые из Университета Лидса, в регионе Афар уже начала формироваться океаническая кора, которая резко отличается от континентальной по составу и плотности. Исследователи уверены, что благодаря этому процессу им удастся изучить то, как именно происходит тектонический разрыв и по какой причине все три плиты начали отдаляться друг от друга.

В настоящий момент самая популярная теория этого процесса заключается в том, что массивные, раскаленные породы из мантии пузырятся прямо в точке, где встречаются три плиты, однако ученые подчеркивают, что подобные идеи трудно доказать, передает Day.Az со ссылкой на "Профиль".

Как рассказывает один из геологов, Кен Макдональд, при помощи GPS-измерений у ученых есть возможность отслеживать движение плит "вплоть до нескольких миллиметров в год". "По мере того как мы получаем все больше и больше измерений от GPS, мы можем получить гораздо большее представление о том, что происходит", - отметил ученый. По его словам, окончательно океан может сформироваться уже через 5-10 млн лет.