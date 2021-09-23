В Европе потребовали размещать вооруженные силы независимо от НАТО и США

Евросоюз должен иметь возможность действовать самостоятельно и размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО. Об этом в четверг заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Службе общественного вещания (PBS), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в которой это делают американцы. <...> Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО", - сказал Боррель.

Он также отметил, что усиление Европы не должно вызывать беспокойства у НАТО. "Чем сильнее будет Европа, тем сильнее будет НАТО, поскольку мы являемся ее частью. Военные возможности Европы - это дополнение для НАТО, а не альтернатива ему", - подчеркнул Боррель.

В качестве примера успешной операции Вооруженных сил США он привел эвакуацию из аэропорта Кабула. "Благодаря вам, вашим войскам и вашим военным стало возможным обеспечить безопасность аэропорта Кабула", - сказал он.