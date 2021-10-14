Талибы закрасили в Кабуле портрет афганского короля-реформатора Амануллы-хана

Боевики радикального движения "Талибан" закрасили в Кабуле портрет эмира (в 1919-1926 гг.) и первого короля Афганистана (с 1926 по 1929 год) Амануллы-хана (1892-1960), проводившего масштабные реформы в стране. Об этом сообщил в среду местный телеканал Afghanistan International, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, большой портрет короля и его супруги Сорайи Тарзи (1899-1968) на стене здания Национального радио и телевидения Афганистана (RTA) был закрашен талибами серой краской в районе полудня.

"Какие ценности мы можем ожидать от людей, которые не знают своей истории и своей идентичности?" - написал в Twitter Исмаил Миахель, возглавлявший RTA до того, как власть в стране захватили радикалы.

Аманулла-хан прежде всего известен тем, что добился независимости Афганистана, основал современные школы в стране, стал отправлять студентов за рубеж, а также установил дипломатические отношения со многими европейскими и азиатскими странами.

В 1923 году при нем была принята первая в истории афганская конституция, провозгласившая права и свободы, а также равенство всех подданных королевства. Помимо этого, Аманулла-хан провел судебную реформу, существенно ограничившую произвол кази (шариатских судей), главным образом при определении формы наказания. Кроме того, при короле значительно увеличилась степень участия женщин в решении общественно значимых вопросов, ношение чадры перестало быть обязательным, а девочки получили больше возможностей для образования.

По оценкам историков, реформы Амануллы-хана сильно опережали свое время и не были поддержаны консервативными слоями населения, в первую очередь крестьянством и духовенством, в результате чего в 1929 году на фоне восстания племен он был вынужден отречься от престола. После этого новые власти Афганистана ликвидировали большинство из достижений времен Амануллы-хана. Последние годы жизни он провел в Европе и умер в швейцарской больнице в 1960 году.