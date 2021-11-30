Глава ВОЗ обеспокоен мерами, вводимыми государствами в ответ на омикрон-штамм

Принимаемые странами меры в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса должны быть пропорциональными риску и соответствовать Международным медико-санитарным правилам. Об этом заявил во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выразивший обеспокоенность тем, что некоторые государства приняли "резкие и всеобъемлющие меры", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая в Женеве на брифинге для представителей стран - членов ВОЗ, он сказал: "Мы призываем всех стран-членов принимать рациональные, пропорциональные риску меры в соответствии с Международными медико-санитарными правилами". "Глобальное реагирование должно быть спокойным, скоординированным и согласованным", - подчеркнул гендиректор.

Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что "несколько государств" вводят в ответ на омикрон-штамм "резкие, всеобъемлющие меры, которые не основаны на свидетельствах или же не являются эффективными сами по себе, и которые только усиливают неравенство".

Он сообщил, что его "глубоко обеспокоил" тот факт, что страны, обнаружившие омикрон-штамм - Ботсвана и ЮАР, - сейчас "наказаны другими за то, что поступили правильно". В этой связи гендиректор поблагодарил эти две страны за то, они "так быстро выявили, секвенировали и сообщили об этом варианте".

По его словам, секретариат организации "крайне серьезно относится" к появлению нового штамма и так же должны поступать члены ВОЗ. Он подчеркнул, что чем дольше мировое сообщество "позволяет пандемии тянуться", не решая вопрос о равном доступе к вакцинам или не принимая должным образом мер в сфере здравоохранения, тем больше возможностей будет у вируса "мутировать способами, которые мы не можем предсказать или предотвратить".

Гендиректор вместе с тем напомнил, что в отношении омикрон-варианта пока имеется больше вопросов, чем ответов "относительно его заразности, тяжести протекания болезни, эффективности тестов, терапевтических средств и вакцин". Секретариат ВОЗ "работает с партнерами по всему миру, чтобы заполнить имеющиеся пробелы в этих знаниях как можно быстрее", заверил он.