Новые вспышки коронавируса в Китае: людям запретили выходить из дома

В городе Аньян в провинции Хэнань власти запретили гражданам выходить из дома и передвигаться на машинах. Об этом сообщает официальное китайское информационное агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.

Население города превышает пять миллионов человек.

Китай сумел в основном справиться с первой вспышкой с помощью сочетания локдаунов, закрытия границ и массового тестирования, но в некоторых крупных городах в последнее время разгораются новые очаги эпидемии - всего за несколько недель до зимних Олимпийских игр в Пекине.

На прошлой неделе миллиону жителей Юйчжоу в той же провинции Хэнань было приказано оставаться дома. Сиань, где проживает 13 миллионов человек, находится на карантине уже третью неделю.