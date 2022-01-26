Антирекорд во Франции: 500 000 новых случаев за сутки

Власти Нидерландов смягчают коронавирусные ограничения. Во вторник было объявлено, что впервые в новом году смогут открыться рестораны, театры, общественные парки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Но, конечно же, только с пропуском, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На такой шаг правительство пошло несмотря на продолжающееся шествие омикрона.

Сузан ван ден Хоф, Национальный институт общественного здоровья:

"За минувшую неделю был отмечен 15%-й рост госпитализаций. Не в реанимацию, а в больницы в целом. Мы ожидали, что так и будет, учитывая, что темпы заражения растут не первую неделю. Со снятием ограничений число положительных тестов вырастет в ближайшем будущем ещё больше. Так что мы ожидаем и роста госпитализаций, и пик наступит, предположительно, в марте".

Во Франции - антирекорд за всё время пандемии. Там впервые выявили более 500 тысяч новых случаев за сутки. кроме того, число госпитализированных впервые в апреля превысило 30 тысяч. Накануне в республике вступил в силу закон о вакцинных пропусках, и в правительстве заявляли, что с февраля начнут ослаблять ограничения.

Свой антирекорд и в Румынии - 20 тысяч заражений за сутки - и румынские врачи предупреждают, что это ещё не пик. Тем не менее, власти страны во вторник объявили, что пока не собираются вводить обязательную вакцинацию по примеру многих европейских соседей.