В Днепре грузовик переехал насмерть женщину

В Днепре водитель грузового автомобиля Ford не заметил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте, и переехал ее. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Момент смертельного ДТП попал на камеру видеонаблюдения Ситуационного центра Днепр, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ,

Авария со сбитым пешеходом произошла днем 25 января на проспекте Ивана Мазепы. Водитель грузовика ехал по направлению к улице Киевской. В этот момент на проезжую часть прямо перед грузовиком выбежала женщина, которая намеревалась перейти на трамвайную остановку. Водитель автомобиля не заметил женщину, которая оказалась у него в слепой зоне, и переехал ее.

От полученных травм женщина умерла на месте ДТП, личность погибшей устанавливается.