https://news.day.az/world/1430175.html На химическом заводе в Луизиане прогремел взрыв
На химическом заводе в Луизиане прогремел взрыв
Взрыв произошел в среду на химическом предприятии, расположенном в городе Вестлейк (штат Луизиана).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KPLC.
По его информации, взорвался резервуар с этилендихлоридом. Данные о пострадавших или возможном ущербе телеканал не приводит.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре