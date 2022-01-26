На химическом заводе в Луизиане прогремел взрыв

Взрыв произошел в среду на химическом предприятии, расположенном в городе Вестлейк (штат Луизиана).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KPLC.

По его информации, взорвался резервуар с этилендихлоридом. Данные о пострадавших или возможном ущербе телеканал не приводит.