Лесам в Евразии предрекли масштабную гибель

Миллионы квадратных километров леса в Евразии могут погибнуть к 2115 году из-за участившихся на фоне глобального потепления пожаров. Такую судьбу важным для планеты природным зонам предрекла международная группа ученых, в которую вошли сотрудники Красноярского научного центра СО РАН. Исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ученых, уже более 130 тысяч квадратных километров леса подвержены экстремальному либо высокому риску уничтожения. К 2045 году специалисты спрогнозировали пятикратное увеличение площадей возгорания, а к 2115-му масштабы гибели деревьев увеличатся в 25 раз. Ученые предположили, что к этому сроку 20 процентов евразийских бореальных лесов окажутся под угрозой исчезновения.

К проведению исследования экспертов подтолкнули глобальные климатические изменения, из-за которых участились пожары в лесах Европы и Азии. Ярким примером стали возгорания в тайге, повлекшие массовую гибель растительности. По мнению ученых, неоднократные пожары на одной и той же территории существенно увеличивают риск безвозвратной потери лесов. Если возгорания будут случаться чаще, чем один раз в полтора десятилетия, это приведет к утрате трех миллионов квадратных километров тайги к концу XXI века, заключили исследователи.