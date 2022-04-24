Европу призвали отказаться от бензина

Европейские автопроизводители должны полностью отказаться от ископаемого топлива с 2040 года, заявил глава Audi Маркус Дюссманн, передает Reuters.

Audi задумала прекратить продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2033 года. Материнская компания Audi - Volkswagen - собирается отказаться от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года в Европе, а затем в Китае и США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Европейские автопроизводители увеличили инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии на фоне топливного кризиса из-за конфликта в Украине. "Давайте будем мужественны, как европейцы, и возьмем на себя обязательство полностью отказаться от бензина с 2040 года. Мы должны направить всю нашу энергию на электромобили", - призвал Дюссманн.

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе, напротив, считает, что автопроизводители не должны забывать о "классических" автомобилях с двигателем внутреннего сгорания и не переориентировать все мощности на производство электрокаров. По словам Ципсе, автоконцерны, которые планируют полностью перейти на производство электрокаров, рискуют впасть в сильную зависимость от стран-производителей сырья для литиевых аккумуляторов, например от Китая.

Тем временем в Китайской ассоциации легковых автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) предупредили о новой угрозе для производства электромобилей. Как предсказывает глава СPCA Цуй Дуншу, затраты автомобильных компаний на аккумуляторы вырастут из-за подорожания никеля.