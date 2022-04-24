Испугавшийся мужчина выстрелил в актера в театре ужасов

Американец Кит Лотрелл Браун выстрелил в актера в театре ужасов в парке развлечений в Южной Каролине. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина находился в составе группы зрителей, когда их напугал один из актеров. Тогда один из посетителей упал, и из его кармана выпал пистолет. Браун взял пистолет и выстрелил из него дважды в напугавшего его актера.

Правонарушитель отметил, что считал пистолет частью игрового реквизита, а падение члена его группы - частью представления.

Актер был ранен в плечо, а также в настоящее время жалуется на проблемы со сном из-за психологического стресса.

На данный момент Браун был выпущен под залог. Полиция продолжает расследование инцидента и предполагает, что мужчине будут предъявлены дополнительные обвинения.