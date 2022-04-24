Большой адронный коллайдер вновь заработал
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Большой адронный коллайдер (БАК) Европейской организации по ядерным исследованиям возобновил работу после трёхлетнего перерыва. За это время на этой крупнейшей экспериментальной установке в мире была проведена глубокая модернизация. В результате стало возможным повысить энергию столкновения элементарных частиц, а также установить здесь новые детекторы частиц и другие приборы, что поможет собрать значительно больше данных в ходе запланированных экспериментов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

- Всё должно быть синхронизировано, как в оркестре, который играет в унисон, чтобы звучала красивая музыка, - поясняет Ренде Стеренберг, глава команды БАК. - Так же обстоит дело и с Большим андронным коллайдером. Для того, чтобы он работал, всё должно запускаться в нужное время.

Большой адронный коллайдер был построен в 2008 году для поисков бозона Хиггса и окончательной проверки Стандартной модели физики. Периметр установки, находящейся в подземном туннеле на территории Франции и Швейцарии, превышает 26,5 км. В её строительстве и исследованиях участвовали более десяти тысяч учёных и инженеров из более ста стран, включая Россию.