Европейским портам предрекли дефицит топлива для судов

Порты северо-западной части Европы рискуют остаться без топлива в ближайшее время из-за влияния событий в Украине на международные рынки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источник в отрасли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дефицит судового газойля уже наблюдается в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена, следует из материала. Стоимость низкосернистого судового топлива, используемого для судов на северо-западе Европы, также выросла в этом регионе в последние недели.

По словам брокера Сорен Холл, на данной стадии корабли не останутся без топлива, но владельцы могут оказаться в трудном положении, особенно, если захотят купить сырье "в последнюю минуту".