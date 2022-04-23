Опубликована переписка между Биллом Гейтсом и Илоном Маском

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, что опубликованная в сети переписка между ним и основателем Microsoft Биллом Гейтсом настоящая, и что они действительно обсуждали шорт акций компании Tesla. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом снимке показан текст от Гейтса, подтверждающего день и время встречи. Маск отвечает: "отлично". На другом скриншоте видно сообщение, предположительно от Гейтса, в котором говорится, что он "только что приземлился", а Маск отвечает: "круто".

На третьем Маск первым начал общение и спросил Гейтса: "У вас все еще есть короткая позиция (шорт; цель - получить прибыль за счет снижения стоимости бумаг компании. - прим. ред.) на полмиллиарда долларов против Tesla?"

"К сожалению, я не закрыл его", - ответил Гейтс, судя по скриншотам. Основатель Microsoft также добавил, что "хотел бы обсудить возможности благотворительности".

На это предложение Маск ответил: "Извините, но я не могу всерьез относиться к вашей благотворительности в отношении изменения климата, когда у вас огромная короткая позиция против Tesla. Против компании, которая делает все возможное для решения проблемы изменения климата".

Источник утечки сообщений неизвестен, однако, судя по цвету сообщений на скриншотах, они были сделаны с телефона Маска. Сам бизнесмен уверяет, что он переписку не публиковал.