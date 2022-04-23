В США призвали ввести санкции против Абрамовича

Высокопоставленные официальные лица Белого дома усилили давление на руководство США, призывая ввести санкции против российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Они указывают, что его участие в мирных переговорах между Россией и Украиной не дало ощутимых результатов. В день начала спецоперации Абрамович принял переданное через посредника предложение президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в переговорах, отметил источник. Взамен миллиардер попросил Зеленского убедить Запад не вводить против него санкции.