В Англии в результате нападения 11 человек получили ножевые ранения

Мужчина в возрасте 33 лет совершил нападение с ножом в городе Бедворт в центральной Англии, в результате инцидента пострадали 11 человек.

Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении полиции графства Уорикшир, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что нападавшим оказался местный житель, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, остальные получили незначительные увечья. Инцидент произошел в центре Бедворта - города с населением 30 тыс. человек, расположенного вблизи крупного промышленного центра Ковентри.