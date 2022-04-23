В Конго зафиксировали новый случай лихорадки Эбола

Первый случай заболевания лихорадкой Эбола установлен в 2022 году на территории Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на конголезский Национальный институт биомедицинских исследований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инфицированный вирусом Эбола выявлен на северо-западе страны. Данные о личности заболевшего пока не поступали.

Последняя и 13-я по счету вспышка лихорадки Эбола закончилась в ДР Конго в декабре 2021 года. Во время нее были выявлены 11 заболевших, из которых шестеро умерли.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году. Самая крупная вспышка вируса Эбола по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число ее жертв превысило 11 тыс.