Поставщики газа во Франции начали расторгать контракты с клиентами из-за роста цен

Ряд французских поставщиков газа решил расторгнуть или не продлевать контракты с фиксированной ценой со своими клиентами. Об этом сообщил телеканал BFM TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Около 20 компаний не могут выполнить свои обязательства из-за роста стоимости голубого топлива. По словам специалиста по нефти и энергетике Жана-Пьера Фавеннека, цена на газ выросла в шесть раз, поэтому операторы не могут себе позволить работать в убыток.

Граждане заключали контракты именно по фиксированной цене из соображений экономии. Однако аннулирование договоров привело к росту расхода газа со стороны потребителей в два раза.

Инженер и автор книги "Энергия" Максанс Кордье посоветовал французам обращаться к крупным и стабильным компаниям и сократить потребление топлива.