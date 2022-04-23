Покупательная способность немцев падает

Военные действия в Украине отразились на экономике не только конфликтующих сторон, но и государств Евросоюза. Резкий рост инфляции во многих странах ЕС стал прямым следствием продолжающегося военно-политического кризиса. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе проведенного социологического опроса две трети жителей Германии признались, что инфляция привела к значительному ухудшению их покупательной способности.

Двадцать процентов опрошенных заявили, что сейчас они очень сильно ощущают последствия роста инфляции, 48% - не так сильно, но все еще ощутимо, а еще около трети респондентов чувствуют рост лишь частично, ведь она не особо ударила по их кошелькам.

Помимо этого, 69% всех живущих в ФРГ были вынуждены ограничить потребление электроэнергии и отопления. 72% жителей стараются экономить на топливе для автомобилей, а 37% - на продуктах питания, сообщает агентство "Дойче Велле" со ссылкой на результаты опроса.