Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам

Турция закрыла свое воздушное пространство для военных и гражданских самолетов из России в Сирию

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали каждый раз разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле", - отметил Чавушоглу.