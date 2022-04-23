https://news.day.az/world/1456046.html Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам - Чавушоглу
Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам - Чавушоглу
Турция закрыла свое воздушное пространство для военных и гражданских самолетов из России в Сирию
Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали каждый раз разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле", - отметил Чавушоглу.
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