Россия и Украина договорились?

Россия и Украина разработали проект совместной декларации. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами во время турне по Латинской Америке.

По словам главы турецкого МИД, на данный момент готов всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики.

"Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации", - заявил политик.