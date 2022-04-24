Легендарный танцевальный карнавал стартовал в Бразилии

Творческая энергия захлестнула и Рио-де-Жанейро - туда наконец-то вернулся карнавал, который отменяли два года подряд из-за пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ровно через 12 часов после снятия чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом, улицы и площади бразильского мегаполиса окрасились в яркие цвета.