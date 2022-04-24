Легендарный танцевальный карнавал стартовал в Бразилии
Depozit faizini öncədən al!

Творческая энергия захлестнула и Рио-де-Жанейро - туда наконец-то вернулся карнавал, который отменяли два года подряд из-за пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ровно через 12 часов после снятия чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом, улицы и площади бразильского мегаполиса окрасились в яркие цвета.

Long live the samba!': Brazil holds first carnival since Covid

Brazil holds first carnival since COVID

So much joy': Brazil holds first carnival since Covid | The Times of India