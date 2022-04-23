Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима на Кипр

Частица Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме была доставлена вечером в субботу на Кипр частным авиарейсом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

В церемонии встречи лампады с огнем в Международном аэропорту Ларнаки принял участие министр обороны Республики Кипр Хараламбос Петридис.

Далее процессия во главе с митрополитом Бострийским Тимофеем (Маргаритисом), который является экзархом Пресвятого Гроба Господня на Кипре (Иерусалимская Православная Церковь), доставит Благодатный огонь в Архиепископский дворец в Никосии. Там лампада будет передана предстоятелю Кипрской православной церкви архиепископу Хризостому II.

После этого огонь будет размножен на многочисленные лампады, которые будут отправлены в храмы, больницы и все места, где пройдут пасхальные богослужения.